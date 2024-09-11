Политика Китай помогает военной машине рф в обмен на секретные технологии, - Госдепартамент США

2024-09-11 20:48

 

Китай оказывает России существенную помощь для укрепления военной машины в обмен на российские секретные военные технологии.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Ранее США говорили о поставках Пекином технологий двойного назначения, которые могут применяться как в военных, так и в гражданских целях. Сейчас Вашингтон однозначно заявляет о том, что Китай помогает российским военным.

"Это не средства двойного назначения. Это в основном применяется непосредственно к российской военной машине. Это составные части очень значительных усилий со стороны Китая, направленных на поддержку, развитие и диверсификацию различных элементов российской военной машины", - сказал Кэмпбелл.

По его словам, российское и китайское правительства "на самом высоком уровне" пытаются скрыть такое сотрудничество.

Представитель Госдепа отметил, что в обмен на помощь Пекина Россия начала предоставлять КНР подводные лодки, ракеты и другие чувствительные технологии, хотя исторически Москва осторожно относилась к предоставлению Китаю своих новейших военных технологий.

"Возможности, которые предоставляет Россия, - это поддержка в сферах, где раньше она откровенно не желала сотрудничать непосредственно с Китаем. Мы обеспокоены определенным количеством военных арен, где, кажется, есть определенная решимость оказать Китаю большую поддержку. Это связано с операциями на подводных лодках, аэронавигационной деятельностью, включая стелс; это также касается ракетных возможностей", - сказал Кэмпбелл.

Заместитель госсекретаря подчеркнул, что новые возможности Китая представляют угрозу не только для США, но и для Индии, Австралии, Японии и Южной Кореи.

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