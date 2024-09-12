ВОЙНА В Украине Контрразведка СБУ вычислила и поймала шпиона, орудовавшего в районе Часового Яра

2024-09-12 10:27

Контрразведка Службы безопасности задержала действовавшего в Донецкой области российского агента. Злоумышленник шпионил за войсками, которые держат оборону на Краматорском направлении. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Прежде всего агент пытался выявить боевые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огненным контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся захватить Часов Яр.

Также врага интересовали локации наибольшего сосредоточения военной техники и складов боеприпасов Сил обороны.

Для сбора разведданных оккупанты дистанционно привлекли 52-летнего жителя прифронтовой Дружковки. Чтобы завербовать мужчину, россияне задействовали его знакомого, который в 2014 году выехал из Украины на рф, а позже вступил в бригаду оперативного назначения росгвардии.

Находясь на временно захваченной части территории Донбасса, боевик выполнял функцию "связного" и передавал сведения россиянам.

Служба безопасности разоблачила российского агента в Дружковке, задокументировала его преступные действия и задержала. Во время обысков у него изъят мобильный телефон и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с врагом.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.