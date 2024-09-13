ВОЙНА В Украине Беларусь начала отводить войска подальше от украинской границы, но угроза еще есть

2024-09-13 08:26

Ситуация на белорусско-украинской границе контролируется силами обороны. Перемещения белорусских войск происходят вглубь страны-соагрессора. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона Единые новости.

"Беларусь не прекращает нагнетать на направлении границы с нашей страной, пытаясь донести, что именно Украина представляет угрозу Беларуси... Но, несмотря на все... ситуация на границе остается полностью контролируемой всеми составляющими Сил обороны нашей страны, а это и пограничники, и подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые также усиливают это направление", - отметил чиновник.

ГПСУ не фиксирует нестандартные ситуации непосредственно по линии государственной границы или каких-либо провокаций. Но поскольку это направление важно, Силы обороны будут действовать в соответствии с тем, как будут вести себя власти Беларуси.

"Любые, кто попытается зайти к нам войной с этого направления, конечно, будет получать тот ответ, которого заслуживает, собственно, сразу будет открываться огонь", - заверил спикер.

На вопрос о ситуации на границе, граничащей с зоной отчуждения, Демченко сообщил, что пограничники не фиксируют ни перемещение техники, ни личного состава в непосредственной близости к границе.

"Все, что Беларусь нагнетает, в том числе и скапливая или перемещая свою технику, личный состав, разные подразделения, все это происходит вглубь территории этой страны", - подытожил представитель.