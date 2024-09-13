Спорт 25-летний украинский голкипер Андрей Лунин продолжит карьеру в мадридском Реале

2024-09-13 16:31

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин продолжит свое пребывание в испанском гранде.

На фоне завершения контракта и разговоров о возможной смене клуба 25-летний украинец принял решение о подписании нового трудового договора со "сливочными".

Как сообщает авторитетное издание Marca, стороны уже пришли к соглашению о продлении контракта. Обновленное соглашение Реала с голкипером будет рассчитано до июня 2028 года.

Официально о сделке должны объявлены в ближайшее время. Напомним, что действующий контракт Лунина с мадридцами истекает летом 2025 года.

Тем временем Planeta Real Madrid узнало, что в новом контракте 25-летнего футболиста с Реалом прописана сумма отступных. Клаусула украинца составляет 35 миллионов евро, ее заинтересованные клубы смогут активировать уже летом 2025 года.

В прошлом сезоне украинец провел в составе Реала 31 матч во всех турнирах, пропустив 32 гола, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем он не принял участия ни в одном матче.

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