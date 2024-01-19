Спорт Украинский голкипер Андрей Лунин намерен остаться в мадридском Реале

2024-01-19 17:32

Андрей Лунин может остаться в мадридском Реале. Как сообщает The Athletic, украинец желает продлить контракт с Реалом. Однако при этом также сообщается, что мадридский клуб пока не предлагал вратарю сборной Украины новое соглашение.

Напомним, ранее ходили слухи, что украинский голкипер, после своих удачных выступлений в этом сезоне, может покинуть команду. В частности, 24-летний вратарь обратил на себя внимание некоторых топовых клубов Европы, в том числе Баварии.

Андрей Лунин присоединился к Реалу летом 2018 года, перейдя из луганской Зари за 8,5 миллиона евро. После некоторых аренд он стал дублером Тибо Куртуа в Мадриде. Отметим, что действующий договор между Реалом и Луниным рассчитан до 2025 года.

Украинец сыграл за "королевский клуб" в 28 матчах во всех турнирах, пропустив 26 голов и 9 раз отстояв на "ноль".