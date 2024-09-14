ВОЙНА В Украине США "воспринимают серьезно" угрозы роССии - Кирби

2024-09-14 13:30

Чиновник заявил, что он бы "не ожидал ни одного серьезного объявления" по поводу разрешения США на нанесение ударов вглубь России.

США еще не меняли свою позицию по поводу глубоких ударов по России. Об этом заявил журналистам спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, 13 сентября, сообщает Reuters.



Президент США Джо Байден планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Однако Кирби не советует ожидать, что по итогам встречи будет объявлено об изменении политики США по использованию ракет по Украине.



"Нет никаких изменений в нашей точке зрения относительно предоставления Украине возможностей нанесения ударов на большие расстояния внутри России. Я бы не ожидал ни одного серьезного объявления по этому поводу", – подчеркнул Кирби.

По его словам, США якобы серьезно восприняли предупреждение российского диктатора Владимира Путина о том, что он будет считать Запад "непосредственно вовлеченным" в конфликт, если Украина выпустит ракеты дальнего радиуса действия западного производства по России.



В то же время Кирби признает, что Россия не в первый раз использует подобные тезисы.



"Это не риторика, которую мы не слышали от него раньше. Он, очевидно, доказал способность к агрессии... Да, мы воспринимаем эти комментарии серьезно", - уверяет американский чиновник.



Ранее сообщалось, что Британия разрешила Украине сбивать ракетами Storm Shadow по РФ.