ВОЙНА В Украине Премьер Шмыгаль заявил, что экономическую бронь от мобилизации получили 900 тысяч человек

2024-09-16 11:33

Власти Украины допускают возможность увеличения экономического бронирования для граждан на фоне мобилизации. Сейчас такую ​​"бронь" имеют более 900 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

Отвечая на вопрос, может ли мобилизация, темпы которой растут, взорвать экономику страны, глава правительства отметил активную работу Кабинета министров по соблюдению баланса в координации с военными.

"Мобилизация сегодня – это приоритет, это выживание. И мы понимаем, что соблюдение баланса требует определенной координации между правительством, военными, украинским бизнесом", – сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что власти пообещали обновление "продукта бронирования для бизнеса" в ближайшее время. Но добавил, что в этом процессе будет важный принцип "воюй или работай".

"В воюющей стране нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, вторая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, поэтому этот принцип "критически важен для нашего выживания и победы".

"У нас сегодня более 900 тысяч человек в бизнесе забронированы. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью "математика" мобилизации", - отметил премьер.

Глава Кабмина добавил, что этот важный момент "стоит "красной нитью" для нашего правительства".