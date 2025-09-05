ВІЙНА В Україні В Україні почали спрощувати правила бронювання для працівників оборонно комплексу

2025-09-05 14:39

Верховна Рада в першому читанні вже ухвалила законопроєкт №13335, котрий дає критичним підприємствам право на 45 днів бронювати людей у яких неналежно оформлені облікові документи. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Проєктом пропонують доповнити Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" новою частиною.

Гончаренко уточнив, що бронюванню підлягатимуть військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій у галузі обороннопромислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані

За відповідну законодавчу ініціативу проголосували 283 нардепи.

Також народні обранці скоротили строк подачі правок для підготовки до другого читання.

Як зауважили у пояснювальній записці, виробництво української зброї неможливо здійснити обмеженим колом спеціалістів підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення.

Зазначається, що нині під час бронювання критично важливі підприємства постають перед фактами отримання військовозобов’язаними працівниками повісток на етапі звірки військово-облікових даних та у період між днем прийняття Мінстратегпромом рішення про визначення підприємства критично важливими для ОПК та прийняттям відповідного рішення про бронювання.