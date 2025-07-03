ВІЙНА В Україні В Одеській області СБУ ліквідовала одразу три потужні схеми розкрадання оборонних коштів

2025-07-03 11:34

В Одеській області ліквідовано одразу три схеми розкрадання оборонних коштів, повідомляє СБУ.

"Фігуранти продавали "бронь від призову", підроблені посвідчення учасників бойових дій і пальне. Це призвело до збитків бюджету України на майже 100 млн грн", – йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, організатором оборудок є колишній командир окремого батальйону, дислокованого на Одещині. Перебуваючи на посаді комбата, він залучив до злочинів 4-х підлеглих, серед них – двоє його заступників.

За однією зі "схем" фігуранти фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу до своєї військової частини. Вартість таких "послуг" з уникнення призову становила до $5 тис.

Насправді, як наголошують в СБУ, такі "мобілізовані" навіть не з’являлися на території режимного об’єкта, а в обмін на це щомісяця перераховували свої зарплати на банківські картки командування батальйону.

"Крім цього посадовці торгували підробленими посвідченнями УБД, а також нелегально продавали пальне, що призначалось для військової техніки", - інформують у спецслужбі.

Правоохоронці затримали всіх фігурантів. Під час обшуків у них вилучено телефони та банківські картки із доказами оборудок.

Наразі екскомандиру батальйону та діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою (чч.4, 5 ст.191),
  • службове підроблення (ч.1 ст.366),
  • зловживання впливом (ч.3 ст.369-2).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

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