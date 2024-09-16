Политика Зеленский рассказал о пяти пунктах Плана победы, который готов представить Байдену

2024-09-16 22:15

 

 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом готов представить ему План победы, включающий несколько пунктов - четыре основных пункта плюс один, который потребуется после войны.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом положении Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, думаю, будут интересными", - отметил Зеленский.

Украинский президент также сказал, что будет "честно и правильно" также поделиться Планом с двумя кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камаллой Гаррис, а также Конгрессом США.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует представить украинский "план победы", предусматривающий удары вглубь России и "заморозку" войны.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности

2024-09-15 10:30

Зеленский: ATACMS неэффективны из-за ограничений на использование

2024-09-14 16:30

Зависит от Байдена, а не от путина: Зеленский рассказал о пунктах "плана победы"

2024-09-14 11:30

"Реальность более позитивна": Зеленский сделал неожиданное заявление о ЗРК Patriot

2024-09-14 09:30

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский рассказал о пяти пунктах Плана победы, который готов представить Байдену

2024-09-16 22:15

В СБУ ответили, планируют ли блокировать Telegram

2024-09-16 21:37

Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что он пообещал

2024-09-15 16:30

Сикорский предложил лишить соцвыплат украинских мужчин-беженцев

2024-09-15 14:30
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский рассказал о пяти пунктах Плана победы, который готов представить Байдену 2024-09-16 22:15
В СБУ ответили, планируют ли блокировать Telegram 2024-09-16 21:37
Трамп сделал новое заявление о войне в Украине: что он пообещал 2024-09-15 16:30
Сикорский предложил лишить соцвыплат украинских мужчин-беженцев 2024-09-15 14:30