Политика Зеленский рассказал о пяти пунктах Плана победы, который готов представить Байдену

2024-09-16 22:15

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом готов представить ему План победы, включающий несколько пунктов - четыре основных пункта плюс один, который потребуется после войны.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Речь о безопасности. Речь о геополитическом положении Украины. Речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, которые, думаю, будут интересными", - отметил Зеленский.

Украинский президент также сказал, что будет "честно и правильно" также поделиться Планом с двумя кандидатами в президенты США – Дональдом Трампом и Камаллой Гаррис, а также Конгрессом США.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время своего визита в США планирует представить украинский "план победы", предусматривающий удары вглубь России и "заморозку" войны.