ВОЙНА В Украине США ознакомились с "элементами" плана победы Зеленского: детали

2024-09-18 22:15

Миллер отказался комментировать, существуют ли какие-то временные рамки по реализации плана победы.

Представители Государственного департамента США ознакомились с элементами плана победы Украины президента Владимира Зеленского. Это произошло во время их последнего визита в Киев.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллера во время брифинга.

"Нас ознакомили с элементами плана, когда мы были в Киеве на прошлой неделе, и да, мы разделяем оценку Томас-Гринфилд (постпред США при ООН, — Ред.). Как сказал президент Владимир Зеленский, он с нетерпением ждет детального представления этого плана президенту (Джо Байдену — Ред.) в ближайшие дни и недели", — рассказал американский политик.

По его словам, нужно дождаться встречи двух президентов — Зеленского и Байдена — прежде чем делать какие-либо дальнейшие выводы к нему". Впрочем, Миллер не прокомментировал, существуют ли какие-то временные рамки по реализации плана победы. Он подчеркнул, что именно украинский лидер должен описать все детали.

В Вашингтоне считают, что "нет никаких средств, которые в конце концов сами по себе были бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".

"Существует ряд разных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", — сказал Миллер.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".