Жизнь Грозит ли Украине циклон, затопивший несколько стран в центральной Европе

2024-09-19 08:26

Циклон, бурливший в Центральной Европе, потерял силу и до территории Украины уже не дойдет. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает Укринформ.



"До территории Украины этот циклон уже не дойдет. Его пик активности пришелся именно на выходные. Именно тогда по территории Центральной Европы наблюдались сильные осадки, кое-где их количество было очень большим... В дальнейшем этот циклон уже отходит в южном направлении, к территории Италии. Но он уже потерял свою силу. Самые активные процессы были на протяжении выходных.



В частности, по словам пресс-секретаря Укргидрометцентра, значительные дожди прошли на Одесщине, также в Карпатском регионе наблюдались осадки разной интенсивности.



Циклон наделал столько бед в Европе, поскольку фактически был "заблокированным" и не мог несколько дней никуда продвигаться. Именно поэтому в Польше, Чехии, Австрии и Румынии такие интенсивные дожди повлекли за собой наводнение. Сейчас циклон утратил свою активную фазу.



"С завтрашнего дня будет больше усиливаться антициклон с севера, он будет достаточно мощным. И он обеспечит нам, начиная со среды, практически во всех областях погоду без осадков. И в ближайшие несколько дней синоптическую перспективу, которую можно видеть, ориентировочно до 25 числа, скажем так, будет больше солнечных прояснений и спокойная погода", – сказала Птуха.



Напомним, шторм Борис вызвал самые сильные наводнения в Европе за последние два десятилетия. Разрушены дома, дороги. Десятки тысяч людей вынуждены покинуть свои дома.