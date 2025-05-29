Спорт Сборная Испании огласила состав на финальный мини-турнир Лиги наций 2025/26

2025-05-29 09:31

Сборная Испании назвала состав на финальный мини-турнир Лиги наций 2025/26. Тренерский штаб повезет в Германию 26 футболистов, сообщает национальная команда в X.

Состав сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон, Давид Райя, Алекс Ремиро

Защитники: Педро Порро, Оскар Мингеса, Робен Ле Норман, Пау Кубарси, Дин Хейсен, Алекс Гримальдо, Марк Кукурелья, Дани Вивиан

Полузащитники: Мартин Субименди, Фабиан Руис, Микель Мерино, Алекс Баэна, Педри, Фермин Лопес, Гави, Иско

Нападающие: Альваро Мората, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Нико Уильямс, Ереми Пино, Саму Омородион, Микель Оярсабаль

 Финал четырех Лиги наций состоится в Германии в начале июня. "Фурия Роха" в 1/2 финала 5 июня встретится со сборной Франции. Во втором полуфинале национальная команда Германии будет противостоять Португалии.

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