Политика В Румынии рассекречены документы разведки, подтверждающие вмешательство рф в выборы

2024-12-09 10:27

Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы румынских спецслужб, связанные с предвыборной кампанией ультраправого лидера президентской гонки Келина Джорджеску. Об этом сообщает румынская служба Радио Свобода.



Согласно документам, Румыния была объектом "агрессивных российских гибридных действий", в частности, против Центрального избирательного бюро и Постоянного избирательного органа, в день и ночь президентских выборов 24 ноября.



Также по данным разведки, сервис TikTok сообщил румынским властям об обнаружении сети аккаунтов, связанных с российским государственным СМИ Sputnik, целевой аудиторией сети были пользователи в Румынии и Молдове.



По данным румынской разведки, агрессивная кампания Джорджеску велась с использованием алгоритмов соцсетей, что позволило резко повысить его популярность. Активная фаза кампании по манипулированию общественным мнением началась примерно за две недели до дня голосования.



Кандидат Джорджеску официально декларировал "нулевые" расходы, но выяснилось, что один из аккаунтов TikTok – bogpr, принадлежащий гражданину Румынии Богдану Пеширу, профинансировал кампанию на сумму более миллиона евро, говорится в публикации. TikTok подтвердил платежи на сумму 381 тысячу долларов за период с 24 октября по 24 ноября, направленные пользователям, принимавшим участие в продвижении Джорджеску.



Пользователи получали вознаграждения через платформу FameUp, а также через южноафриканскую компанию FA Agency, предлагавшую тысячу евро за распространение видео.



На следующий день после первого тура выборов президента Румынии румынская служба Радио Свобода обращала внимание на тысячи подписчиков Джорджеску в TikTok.