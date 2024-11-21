Мир В Румынии разоблачена крупная сеть производителей поддельных документов для украинцев и молдаван

2024-11-21 09:31

В Румынии разоблачена крупная сеть мошенников, которые занимались изготовлением поддельных документов и продавали их гражданам Украины, Молдовы и даже рашистам. Об этом сообщает Digi24.

Отмечается, что фигуранты действовали в сотрудничестве с должностными лицами двух мэрий на востоке страны - в уезде Ботошани недалеко от границ с Украиной и Молдовой. Мошенники выискивали заброшенные дома, владельцы которых умерли или эмигрировали, и с помощью должностных лиц мэрии изготавливали поддельные румынские удостоверения лица, которые в дальнейшем продавали гражданам Украины, Молдовы и рф за 350-400 евро и прописывали их по адресам умерших румын.

В документах могли произвольно изменять имена, место рождения и т.п. Иногда людей прописывали в помещениях, явно не являющихся жилыми. Только в одной из общин уезда Ботошани изготовили 10 тысяч таких документов.