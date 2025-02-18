Политика Макрон не пригласил на срочный саммит по безопасности в Европе представителей Румынии и Чехии

2025-02-18 14:45

В Париже состоится срочный саммит по вопросам безопасности в Европе, созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Однако Румыния и Чехия выразили разочарование из-за отсутствия приглашения на мероприятие, несмотря на их активную поддержку Украины. Об этом сообщает Le Monde.

Чешские правительственные источники назвали это решение "арогантным" и напомнили о значительном количестве украинских беженцев в стране, а также эффективной системе снабжения оружия, организованной Прагой.

Тогда как в Бухаресте отметили стратегическое значение Румынии для логистики военной помощи Киеву.

В частности, советник президента Румынии Кристиан Дьяконеску заявил, что хотя страна и не была приглашена, дальнейшие консультации по этому вопросу обязательно состоятся.