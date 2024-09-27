Политика Великобритания ввела санкции против транспортеров роССийского сжиженного газа

2024-09-27 12:29

Великобритания ввела санкции против пяти кораблей и двух судоходных организаций, связанных с транспортировкой российского сжиженного природного газа. Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.



Под новые санкции попали компании White Fox Ship Management и Ocean Speedstar Solutions OPC, а также корабли – Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.



Ранее в этом году Великобритания ввела санкции против Арктик СПГ-2 вместе с США и ЕС.



"С тех пор проект был вынужден сократить производство. Сегодняшние действия основываются на этом, нацеленные на суда и организации, задействованные в российском СПГ-секторе, участвующих в проектах, важных для будущего производства энергии на россии", - говорится в сообщении.



Cектор сжиженного природного газа является важнейшим источником финансирования незаконной войны рф в Украине. При этом на болотах планируют увеличить прибыль, стремясь увеличить свою долю мирового рынка сектора сжиженного природного газа с 8% до 20%.