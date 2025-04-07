Политика Владимир Зеленский заявил, что давления западных союзников на рф все еще недостаточно

2025-04-07 08:23

Давления на россию по-прежнему недостаточно, а ежедневные удары по Украине это подтверждают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский

"Ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Ударили также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям", - отметил президент.

Он подчеркнул, что количество российских воздушных атак растет. Таким образом, россия показывает свои истинные намерения - продолжать террор, пока мир это позволяет.

По словам Зеленского, за прошлую неделю россияне выпустили по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью.

"Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, кто помогает и спасает украинцев", - подчеркнул глава государства.

По мнению президента, такие атаки - это ответ российского диктатора на все международные дипломатические усилия. Поэтому он призывает усиливать давление на москву.

"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления быть не может. Стоит направлять все силы ради гарантирования безопасности и приближения мира", - подчеркнул Зеленский.