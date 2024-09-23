ВОЙНА В Украине видео ВСУ прорвали новый участок на роССийской границе в Курской области

2024-09-23 16:05


Прорыв совершили бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

Подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины прорвали еще один участок российской границы в Курской области.

Как сообщается в тг-канале бригады, это уже вторая успешная операция прорыва российской границы с начала Курской операции ВСУ.

Также бойцы выложили видео с кадрами первых боев во время нововго прорыва.

"На видео зафиксировано проделывание проходов в инженерных заграждениях, заход десантно-штурмовых подразделений на вражескую территорию и первые бои в пограничной полосе, где танкисты ДШВ "разбирают" опорный пункт противника", - говорится в сообщении.

Десантники также отметили, что "дальше будет".

Курская операция ВСУ - новости

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что операция ВСУ в Курской области уже показала некоторые результаты. По его словам, она замедлила РФ и заставила их перебросить часть своих сил в Курск.

В то же время бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли отмечает, что россияне вполне могут сконцентрировать силы, отрезать и разгромить украинцев. По его мнению, вполне возможно, что Путин в ближайшие месяцы начнет масштабное контрнаступление, чтобы вернуть свою территорию. В то же время, по его мнению, президент Владимир Зеленский делает ставку на то, что оборонительные линии в Украине удержатся, пока он открывает новый фронт на территории России.

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