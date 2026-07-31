Світ В Іспанії майже п'ятдесят тисяч мігрантів прорвали кордон з боку Марокко - періодично спалахують бунти, панує хаос

2026-07-31 16:46

В Іспанії 49 000 мігрантів прорвали кордон з Марокко до іспанського анклаву Сеута, — BBC

Чиновники повідомили, що за останні кілька днів щонайменше 18 людей загинули, намагаючись здійснити цю подорож, а близько 7000 з нових прибулих — неповнолітні.

Мігранти заполонили іспанські міста в цій частині країни, вони грабують магазини та влаштовують вакханалію на вулицях.

Нелегали палять автівки і влаштовують бунти проти іспанських силовиків та армії, також мігранти атакують місцевих жителів і захоплюють їх будинки.

Ситуація в країні накаляється, є заклики для дозволу армії застосовувати зброю на ураження.

Голова регіонального уряду Сеути Хуан Хесус Вівас закликав національний уряд Іспанії оголосити надзвичайний стан, вимагаючи збільшення кількості поліцейських та розгортання армії, «щоб гарантувати недоторканність кордону та безпеку громадян».

Місцеві активісти попередили про «серйозну гуманітарну кризу» через тисячі мігрантів на вулицях Сеути, серед яких є діти без супроводу.

«Люди й досі продовжують прибувати. Підкріплення, яке прибуло, допомагає лише пораненим та займається іншими гуманітарними заходами. Там панує хаос», — говорить Рахід Сбіхі, який очолює місцеву профспілку, що представляє співробітників Цивільної гвардії.

Нагадаємо, наразі Іспанія є основним пунктом для мігрантів, які шукають у Європі кращих економічних можливостей або втечі від насильства у своїх рідних країнах.

Щоб дістатися до Сеути, розташованої на північному узбережжі Африки, мігранти часто пливуть з марокканського міста Фнідек, долаючи близько 5 кілометрів.