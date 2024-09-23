ВОЙНА В Украине Какие врачи должны осматривать военнообязанных во время ВВК: подробное разъяснение

2024-09-23 21:37

 

В Украине из-за полномасштабной войны с РФ продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчин 18-60 лет призывают в армию защищать страну. Для определения пригодности к военной службе предстоит проходить военно-врачебную комиссию (ВВК)

Прохождение ВВК регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным министром обороны Украины от 14 августа 2008 года. Какие врачи осматривают военнообязанных и что следует знать о процедуре.

Какие врачи осматривают

Принимая заключение о пригодности или непригодности лица, ВВК руководствуется "Расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности военной службы, службы в военном резерве", содержащим 86 статей.

Адвокат Олег Леонтьев рассказал, какие врачи входят в состав ВВК. В частности, военнообязанного осматривают:

– хирург, проверяющий наличие хирургической патологии;

– терапевт: диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение заболеваний почек, суставов;

– невропатолог: диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы;

– психиатр: диагностика на наличие психических расстройств;

– офтальмолог: проверка зрения;

– отоларинголог: проверка состояния ушей, горла, носа, головы и шеи;

– стоматолог: проверка состояния зубов и полости рта;

– дерматолог: диагностика кожных заболеваний;

– врачи других специальностей при наличии показаний.

В то же время юрист добавил, что военнообязанным следует знать: до августа 2023 года ТЦК перед осмотром были обязаны истребовать данные из различных диспансеров, не состоит лицо ли на учете, например, в психоневрологическом, туберкулезном или кожно-венерологическом диспансере, "чтобы иметь полную картину о состоянии здоровья военнообязанного".

"Сейчас эта обязанность отменена", – сказал Олег Леонтьев.

Какой период времени действует решение ВВК

Постановление военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности действует в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра.

Для офицера – шесть месяцев, для военнослужащего Десантно-штурмовых войск ВСУ или морской пехоты – 24 месяца.

Разновидности пригодности к военной службе

Согласно новому мобилизационному законодательству, принятому недавно, после ВВК военнообязанные получат один из пяти статусов:

пригодный;

– пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, высших военных учебных заведениях и учреждениях (статус введен вместо прежних ограниченно пригодных);

временно непригодный, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригодный с пересмотром через 6-12 месяцев;

– непригодный к военной службе с исключением из воинского учета.

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