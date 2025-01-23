ВОЙНА В Украине Задержан главный психиатр ВСУ, который за время войны стал долларовым миллионером

2025-01-23 08:26

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабного вторжения врага приобрел необоснованные активы более чем на 1 млн долларов, сообщает СБУ.

Указано, что это должностное лицо также является заместителем председателя Центральной ВВК. Он решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

"Фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
  • две квартиры в Киеве;
  • одну квартиру в Одессе;
  • два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
  • БМВ Х7 2024 г.в.;
  • БМВ Х7 2022 г.в.;
  • БМВ Х5 2023 г.в.;
  • БМВ Х3 2022 г.в.;
  • другое имущество.

В ходе обысков у него нашли также 152 тыс. долларов и 34 тыс. евро.

В настоящее время должностному лицу готовят сообщение о подозрении по статьям о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации (ст. 368-5, ст. 366-2). Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на его активы. Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

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