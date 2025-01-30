ВОЙНА В Украине Во Львове ВЛК начали работать в три смены, привлекая всех резервных работников

2025-01-30 11:34

Из-за значительного наплыва людей военно-врачебные комиссии во Львове работают в три смены, привлекая всех резервных работников. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.



Очереди на прохождение ВВК в городе резко увеличились из-за того, что многие люди, которые имели статус ограниченно пригодных, медлили до крайнего срока с прохождением комиссии.



Государство определило срок, к которому ограниченно пригодные для службы должны пройти военно-врачебную комиссию - до 5 февраля. Поэтому за последнюю неделю существенно увеличилось обращение. Для максимального предоставления услуг для работы привлекли основной и резервный состав комиссии.



В Сиховском ВВК Львова за восемь месяцев, с мая по январь, осмотр прошли лишь 182 ограниченно подходящих лица, а уже с 1 по 20 января текущего года такую ​​комиссию посетили 150 человек.



В общей сложности по городу в электронной очереди на повторное прохождение ВВК находятся около 700 военнообязанных лиц, ранее имевших статус ограниченно пригодных.



"Ажиотаж, спровоцированный переудостоверением ограниченно пригодных военнообязанных лиц, не влияет на осмотры людей, желающих подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - отметили в горсовете.