ВОЙНА В Украине Во Львове СБУ задержала чиновника Минюста, облагавшего "данью" предпринимателей

2024-09-25 09:35

СБУ и ГБР задержали во Львове руководителя Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Минюста, облагавшего "данью" предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Чиновник требовал взятки с предпринимателей в обмен на беспрепятственное ведение хозяйственной деятельности в исправительных учреждениях западного региона Украины.

В частности, задокументировано, что фигурант наладил коррупционную схему с компанией, которая занималась обработкой древесины на территории одной из исправительных колоний.

Фигурант намеренно затягивал процесс заключения официальных договоров на выполнение хозяйственных работ, а оплату от бизнесменов получал наличными.

Как свидетельствуют материалы производства, он фактически "обложил данью" каждый кубометр древесины.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность фигуранта и задержали его "на горячем" при получении им нового "транша" неправомерной выгоды более чем в 2 тыс. евро.

В настоящее время идет расследование. Санкция инкриминируемой статьи УКУ предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.