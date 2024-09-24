Курьезы МИД Украины опроверг слухи о дипломатической должности певицы Алины Гросу в Нью-Йорке

2024-09-24 14:31

Министерство иностранных дел Украины опровергло слухи о том, что поп-певица Алина Гросу получила дипломатическую должность в Нью-Йорке. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что эта информация является фейком, передает sud.ua.

23 сентября несколько украинских медиа распространили новость о том, что Гросу стала официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке на постоянной основе. Источником информации стали кадры из видео певицы в Instagram, где она рассказала о своем ужине с мэром Нью-Йорка Эрика Адамсом. В конце видео Гросу отметила, что «отныне является официальным представителем украинской культуры в Нью-Йорке» и пообещала приложить усилия для выполнения этой роли.

Однако в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что не располагают информацией ни о каких дипломатических назначениях Гросу. «Алина Гросу не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций», - добавил Тихий.

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