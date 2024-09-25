ВОЙНА В Украине ISW: Наступления роССиян под Угледаром и Покровском имеют целью растянуть украинские силы

2024-09-25 16:48

Специалисты Института изучения войны указывают на то, что российские наступательные усилия под Угледаром и Покровском взаимоусиливаются друг другом и, вероятно, имеют целью растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области.

Источник: ISW

Дословно: "Российские войска достигли окрестностей Угледара на фоне того, что выглядит как усиление наступления вблизи населенного пункта, но захват Угледара вряд ли предоставит российским войскам какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций в западной части Донецкой области".

Детали: Аналитики отмечают, что геолокационные видеоматериалы, опубликованные 24 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в восточный Угледар до улицы 12 Десантников, подтверждая сообщения российских и украинских источников о том, что российские войска прорвались на восток Угледара в период с 23 по 24 сентября.

Российские войска также пытаются продвинуться на северо-восточном фланге Угледара через Водяное и юго-западном фланге через Пречистовку, вероятно, пытаясь окружить украинскую группировку в Угледаре и заставить ее отступить.

Дословно: "23 и 24 сентября западные СМИ и украинские военные эксперты и журналисты неоднократно предупреждали, что постоянные российские атаки и продвижение на флангах Угледара угрожают окружением украинского гарнизона в пределах населенного пункта, что может заставить украинские войска покинуть этот район, который уже более двух лет является важным украинским опорным пунктом".

Детали: По мнению экспертов, российские войска могут захватить весь Угледар, но то, насколько быстро и легко они смогут это сделать, будет зависеть, в частности, от принятия решений украинской стороной.

Дословно: "Если украинское командование решит, что риск окружения Угледара российскими войсками или затраты на оборону самого населенного пункта в условиях городских боев слишком велики, украинские войска могут отступить, что позволит российским войскам захватить Угледар относительно быстро и без вступления в ближний бой.

Однако, если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки россиян окружить его, они могут отступить. Российским войскам может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет".

Детали: Специалисты добавляют: если россияне не возьмут населенный пункт относительно быстро, на маневр российских войск на флангах Угледара может также повлиять начало осенних дождей, что значительно усложнит продвижение оккупантов через преимущественно сельскую местность вокруг Угледара, поскольку она станет болотистой.

В обзоре напоминают, что Россия осуществила как минимум две крупные наступательные попытки захватить Угледар в конце 2022 и в начале 2023 года, обе из которых привели к значительным потерям российского личного состава и техники, одновременно предоставив украинским войскам возможность и в дальнейшем укреплять населенный пункт, а также наблюдать за тем, как российская группировка в этой местности планирует и проводит наступательные операции.

Дословно: "Потенциальный захват Россией Угледара вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области.

Угледар не является особо важным логистическим узлом - российские войска уже контролируют большинство основных дорог, ведущих к Угледару (дорога Т0509 Угледар-Пречистовка, дорога С050524 Павловка-Угледар, и Т0524 Угледар-Марьинка) и, вероятно, уже создают реальную угрозу для трассы С051134 на Богоявленку артиллерийскими обстрелами с близкого расстояния, поэтому захват населенного пункта не предоставит российским войскам неотложного доступа к новой дороге, а также не отрежет украинские войска от дороги, которая имеет решающее значение для их материально-технического обеспечения.

Потенциальный захват Угледара также не обязательно предоставит российским войскам выгодную позицию, с которой они смогут начать дальнейшие наступательные операции в других местах на западе Донецкой области".

Детали: По предварительной оценке ISW, российские наступательные усилия под Угледаром и Покровском взаимно усиливают друг друга и имеют целью растянуть украинские силы на более широком фронте в Донецкой области, но гипотетический захват россиянами Угледара не обязательно будет достаточно важным с оперативной точки зрения, чтобы растянуть украинские силы еще дальше в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 24 сентября:

Российские войска достигли окрестностей Угледара на фоне того, что выглядит как усиление наступательных действий вблизи этого населенного пункта, но захват Угледара вряд ли предоставит российским войскам какое-то особое оперативное преимущество для дальнейших наступательных операций на западе Донецкой области.

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