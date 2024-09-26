ВОЙНА В Украине Украинским военным удалось взять штурмом крупный укрепрайон в Волчанске

2024-09-26 08:26

Военным удалось взять штурмом объект, являющийся крупным укрепрайоном. Речь идет об агрегатном заводе в Волчанске. Это была первая подобная операция украинских войск с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил начальник штаба РДК Александр "Фортуна" в эфире телемарафона.

"Это была довольно сложная операция. Насколько мне известно - это была первая операция за широкомасштабную войну, во время которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку, по большому счету, это все-таки больше задание для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии", - рассказал он.

По его словам, агрегатный завод в Волчанске - это огромная крепость, которая со всех сторон просматривается с неба, к которой очень сложно подойти и на территорию которой очень сложно проникнуть. Поэтому возникло предложение, чтобы специалисты ГУР Минобороны и бойцы РДК выполнили эту задачу.

"Подавляющее большинство противника было уничтожено возле завода. Определенное количество личного состава противника попали в плен. Я пока цифру называть не буду. Так что давайте так. Скажу, что это более 10 человек", - отметил начальник штаба РДК.

Он добавил, что агрегатный завод был одной из точек, где можно было организовать полноценный форпост или плацдарм для дальнейшего наступления к югу от Волчанска. На территории города таких локаций очень мало, поскольку РФ во время наступления практически полностью уничтожила Волчанск.

"На сегодняшний день агрегатный завод из всех укрепрайонов был самым сложным, самым защищенным и тяжелым с точки зрения штурма и самым легким с точки зрения обороны противника. На территории города осталось буквально 3-4 подобных укрепрайона, но они по классу ниже с точки зрения обороны. Я думаю, что ВСУ продвинутся и заберут эти опорники. Тем самым Волчанск вернется назад полностью", - рассказал Александр "Фортуна".

Вместе с тем представитель РДК назвал информацию о рукопашных боях на агрегатном заводе несколько преувеличенной.

"Это был один единственный эпизод. Когда представитель 45 бригады, судя по всему, потерял стрелковое оружие, спрятался в темноте и выскочил с ножом на представителя спецподразделения "Юнгер". Он ранил нашего собрата и был ликвидирован. То есть были слухи о том, что на территории завода находятся 45-тки, это спецназ рф. Их там было немного. Но такой случай был", - отметил он.