Жизнь В Украине возможен мокрый снег, - Укргидрометцентр

2024-09-28 15:30

 

На выходных температура на западе и севере Украины резко снизится.

Эти выходные принесут нам изменение синоптической ситуации. Уже будет более осенний характер погоды в некоторых областях, ведь будет поступать атмосферный фронт с запада вместе с холодным воздухом из северных широт.

Этот фронт принесет в западные и северные области ощутимое снижение температуры, а в Карпатах даже ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В выходные, по данным синоптиков, в западных и Житомирской областях пройдут умеренные, местами значительные дожди. Температура днем 28 сентября будет +19°...+25°, а в воскресенье ощутимо похолодает в течение суток до +9°...+14°.

На остальной территории сохранится теплая и сухая погода с температурой ночью +12°...+18°, днем +23°...+29°. Только днем 29 сентября в Киевской, Черниговской и Винницкой областях местами пройдет кратковременный дождь при температуре +18°...+23°.

В понедельник, по данным Укргидрометцентра, в большинстве областей будет без осадков. Лишь на западе и севере страны местами пройдет небольшой дождь, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Температура в западных областях ночью упадет до +2°...+9°, днем будет +9°...+14°. На остальной территории ночью +8°...+13°, днем +20°...+25°, а в северных областях +14°...+19°.

Ветер в Украине в ближайшие дни будет южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Днем 29 сентября в западных и северных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах - до 24 м/с.

Ухудшение погоды в Украине

На 28 сентября во Львовской области объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют грозы, значительные дожди, град и шквалы до 15-20 м/с.

 

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