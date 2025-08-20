Політика Прямі трансляції з засідань Верховної Ради України повернуть вже у вересні

2025-08-20 12:30

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту повернуть вже у вересні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Народний обранець запитав Стефанчука чому досі немає трансляції Ради.

"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії - з вересня", - зазначив депутат.

За словами Гончаренка, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що постанова про повернення трансляцій Ради готова та перебуває на погодженні з більшістю.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Рада заборонила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки.

