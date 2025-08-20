Прямі трансляції з засідань Верховної Ради України повернуть вже у вересні

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції з засідань парламенту повернуть вже у вересні. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Народний обранець запитав Стефанчука чому досі немає трансляції Ради.
"Стефанчук заявив, що має бути постанова про повернення трансляції Ради з початку нової сесії - з вересня", - зазначив депутат.
За словами Гончаренка, голова комітету свободи слова Ярослав Юрчишин сказав, що постанова про повернення трансляцій Ради готова та перебуває на погодженні з більшістю.
Нагадаємо, у лютому 2022 року Рада заборонила прямі трансляції пленарних засідань через питання безпеки.