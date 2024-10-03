ВОЙНА В Украине Укроборонпром подписал соглашения с крупными оружейными компаниями из США, Франции и Польши

2024-10-03 13:35

АО Украинская оборонная промышленность будет сотрудничать с оружейными компаниями из США, Франции и Польши. Об этом Укроборонпром сообщил в телеграмме.



Документы о сотрудничестве были подписаны во время Второго международного форума оборонных индустрий (DFNC2), в котором приняли участие представители около 300 компаний из более чем 30 стран.



Стороны договорились о партнерстве с оружейными компаниями из США, Франции и Польши - взаимодействии относительно боеприпасов и спецхимии, беспилотных комплексов, а также радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.



Как отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, в дальнейшем Укроборонпром будет работать над тем, чтобы подписанные соглашения превратились в реальное украинское оружие.





