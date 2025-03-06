Политика США могут значительно изменить текст соглашения с Украиной о полезных ископаемых

2025-03-06 09:31

Текст нашумевшего соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США может измениться по инициативе американской стороны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент сейчас настаивает на большем, лучшем соглашении", - отметил собеседник издания.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к подписанию анонсированного соглашения с США и о необходимости гарантий безопасности с американской стороны.

 

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