США могут значительно изменить текст соглашения с Украиной о полезных ископаемых

Текст нашумевшего соглашения по полезным ископаемым между Украиной и США может измениться по инициативе американской стороны. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.
"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент сейчас настаивает на большем, лучшем соглашении", - отметил собеседник издания.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины к подписанию анонсированного соглашения с США и о необходимости гарантий безопасности с американской стороны.