Политика В МИД предупредили Беларусь из-за соглашений с Крымом

2024-07-16 20:48

 

Эти преступные действия против Украинского государства будут иметь последствия для субъектов, пренебрегающих международным правом.

Подписание белорусскими регионами и городами договоров с оккупационными органами так называемых "властей" Крыма является демонстрацией признания российской оккупации Беларусью. Об этом написал первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига в Facebook во вторник, 16 июля.

Он отметил, что Россия сознательно побуждает другие государства налаживать связи с временно оккупированными территориями Украины. При этом РФ заинтересована именно в подписании таких документов, фиксирующих опосредованное признание "легитимности" российской оккупации.

"Нам известно по меньшей мере о семи договорах, которые подписаны регионами и городами Беларуси с оккупационными органами власти на ВОТ АР Крым", - отметил Сибига.

Так, только в июне город Витебск и Витебская область Беларуси, пренебрегая нормами международного права, заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма - Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" АР Крым и Сакским районом полуострова.

К этому перечню можно также отнести протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск - ВОТ Крым. Кроме того, главы Минского горсовета и исполкома подписали соглашения о сотрудничестве с оккупационными властями Севастополя.

"Несомненно, что такие действия не могли произойти без разрешения высшего руководства государства, то есть все эти "соглашения" являются откровенной и задокументированной демонстрацией признания российской оккупации Республикой Беларусь", - подчеркнул первый замминистра.

Сибига сообщил, что все факты противоправных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства, проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности.

"Украина уже предприняла соответствующие меры по реагированию на упомянутые противоправные действия. Чиновники, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений нашими партнерами по санкционной коалиции", - отметил дипломат.

Он также заявил, что неприемлемо и сохранение действия соглашений о побратимских связях белорусских городов-нарушителей с партнерами за рубежом.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, пренебрегающих международным правом", - предостерег первый замглавы МИД.

subscriber subscriber

Еще по теме

Какова сейчас ситуация на границе Украины и Беларуси

2024-07-12 19:31

Беларусь и Китай начали совместные военные учения у границы с Польшей

2024-07-09 17:37

ВСУ успешно используют ATACMS в Крыму: Кирби назвал пораженные цели

2024-07-09 16:05

Польша значительно ограничила доходы Беларуси от транзита китайских товаров

2024-07-05 12:29

Еще новости в разделе "Политика"

В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ

2024-07-16 21:37

В МИД предупредили Беларусь из-за соглашений с Крымом

2024-07-16 20:48

Германия не будет предоставлять истребители Украине, в правительстве объяснили причину

2024-07-16 18:26

Главы МИД стран ЕС планируют бойкотировать саммит в Будапеште, чтобы проучить Орбана

2024-07-16 14:32
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ 2024-07-16 21:37
В МИД предупредили Беларусь из-за соглашений с Крымом 2024-07-16 20:48
Германия не будет предоставлять истребители Украине, в правительстве объяснили причину 2024-07-16 18:26
Главы МИД стран ЕС планируют бойкотировать саммит в Будапеште, чтобы проучить Орбана 2024-07-16 14:32