ВІЙНА В Україні Укроборонпром уклав кілька контрактів на виробництво боєприпасів з відомою польською компанією

2025-09-06 13:34

Укроборонпром під час виставки оборонної промисловості MSPO-2025 у польському Кельце уклав низку контрактів із міжнародними партнерами. Про це повідомив гендиректор компанії Герман Сметанін у Фейсбук.

Так, одне з підприємств Укроборонпрому уклало контракт про постачання критичних компонентів для виробництва боєприпасів з польською компанією, що входить до Polska Grupa Zbrojeniowa. Сторони також вели переговори щодо довгострокової співпраці у цій сфері.

Представники Укроборонпрому та польської Wojskowe Zaklady Lotnicze працювали над домовленістю про ремонт техніки.

Були також проведені перемовини щодо проєкту з виробництва комплектуючих для одного з виробів українського заводу.

"В перспективі це дасть підсилення одного з конвенційних видів озброєння, яке давно довело свою ефективність на полі бою", – йдеться у повідомленні.

Крім того, було укладено довгостроковий логістичний контракт із європейським постачальником. Йдеться про значну кількість виробів, яка забезпечить виробництво важкого озброєння на заводі Укроборонпрому упродовж двох років.

Вдалося підписати документи з турецькою компанією щодо постачання пробної партії засобів навігації. Сторони обговорили також подальший розвиток співпраці та перспективні проєкти.