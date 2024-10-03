ВОЙНА В Украине рф бросила целый армейский корпус на один украинский город: что известно

2024-10-03 20:48

Оккупанты акцентируют внимание на юге Донетчины.

Российская Федерация бросила целый армейский корпус и дополнительные танковые силы на город Селидово Донецкой области.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире "КИЕВ24".

"Главный их акцент сейчас — юг Донецкой области — это Угледар, это Курахово. Это, мне кажется, туда они перебрасывают основные силы. Конечно, на Селидово", — высказался эксперт.

По его словам, оккупанты перенесли свои усилия южнее города Покровска. Кроме того, бои идут в Торецке, Нью-Йорке, в Часов Яре.

"Давить он (враг — Ред.) продолжает, но это давление, эти штурмы больше для того, чтобы мы не могли перебросить оттуда никого", — подчеркнул Сазонов.

Отмечается, что в состав армейского корпуса может входить от 30 до 60 тысяч человек.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что армия РФ пытается обойти Селидово. Геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы М04 Донецк-Покровск севернее Селидово.