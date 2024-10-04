Мир Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен персоной нон-грата в Израиле

2024-10-04 13:30

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявлен персоной нон-грата в Израиле. Соответствующее заявление обнародовал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в соцсети Х.

"Я объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", - написал чиновник.

По словам Каца, кто-либо, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по оглашению их террористической организацией. Генеральный секретарь, поддерживающий террористов, насильников и убийц из ХАМАС, а теперь и Ирана - семьи мирового террора - останется пятном на истории ООН", - заявил глава МИД.

Кац заверил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство с Антониу Гутерришем или без него.