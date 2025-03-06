ВОЙНА В Украине Стали известны детали ночной ракетно-дроновой атаки по мирным городам Украины

2025-03-06 11:34

В ночь на 6 марта рашисты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. 68 дронов удалось сбить. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 68 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 43 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны, без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Одесчина и Днепропетровщина.