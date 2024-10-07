ВОЙНА В Украине В ТЦК разъяснили процедуру получения отсрочки от призыва для многодетных родителей

2024-10-07 18:26

В Закарпатском ОТЦК и СП разъяснили процедуру получения отсрочки от призыва для многодетных отцов во время мобилизации.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчины и женщины, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку. Однако это право утрачивается, если есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.

Для оформления отсрочки, согласно Постановлению Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, многодетный отец должен:

Подать личное заявление председателю комиссии РТЦК и СП по установленной форме.

Предоставить необходимые документы, включая свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие семейное положение или место проживания детей.

Комиссия РТЦК и СП рассматривает поданные документы и принимает решение. В случае положительного решения выдается справка о предоставлении отсрочки с указанием срока действия.

Если в предоставлении отсрочки отказано, заявитель получает письменное уведомление с причинами отказа, которое можно обжаловать в суде.

О принятом решении комиссия сообщает на следующий день после его принятия. Важно сохранять справку об отсрочке как подтверждение права на временное освобождение от призыва.

Ранее Кабмин расширил условия автоматического продления отсрочек через Дию для чиновников и членов общественных организаций. Также новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает право на бронирование до 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.