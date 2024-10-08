Политика Вопрос Украины станет "большой частью" участия Байдена в "Рамштайне", - Белый дом

2024-10-08 18:26

 

Визит президента США Джо Байдена в Германию и участие в заседании группы "Рамштайн", подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности и самообороны Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, визит Байдена станет мощным символом восстановления партнерства между США и Германией, а также сделает более тесным сотрудничество в решении самых насущных мировых проблем.

"Этот визит подчеркнет глубокую преданность и решительную поддержку трансатлантической безопасности. Если вы думаете об Украине и самообороне Украины, это будет большой частью этого визита - и продолжение этой поддержки, продолжение делать все, что мы можем, чтобы остановить российскую агрессию", - сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что важно продолжать диалог, "поскольку мы видим, что происходит в Украине, продолжаем видеть российскую агрессию".

"Вы видели лидерство президента (Байдена. - ред.) в отношении Украины и то, что он смог сделать, чтобы сделать НАТО сильнее, чтобы иметь поддержку более чем 50 стран, которые поддерживают Украину в ее борьбе против российской агрессии. И это большая часть - безусловно, это будет большой частью этой поездки", - отметила пресс-секретарь Белого дома.
Визит Байдена на заседание "Рамштайна"

Формат "Рамштайн" - это международный форум стран мира, объединившихся для координации и оказания военной помощи Украине в противостоянии агрессии России. Форум назван в честь авиабазы США "Рамштайн" в Германии, где состоялась первая встреча в апреле 2022 года.

В четверг, 10 октября, президент США Джо Байден отправится в Германию, где встретится с лидерами союзных стран, а также примет участие в заседании очередной встречи в формате "Рамштайн".

Как правило в таких встречах принимают участие министры обороны стран-партнеров. Однако в сентябре форум лично посетил президент Владимир Зеленский.

По данным СМИ, в ходе встречи страны НАТО могут предложить Украине шаги для ее вступления в Альянс.

Также Зеленский может представить всем партнерам план победы Украины в войне с РФ.

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