ВОЙНА В Украине Сегодня без света оказались более 500 населенных пунктов в 10 областях Украины

2024-10-08 14:31

Сегодня из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 546 населенных пунктов в 10 областях Украины. Об этом сообщает Укрэнерго.

Так, из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской, Херсонской областях.

Из-за непогоды остались без света 32 населенных пункта - на Сумщине, Днепропетровщине и Черкасчине.

А по техническим причинам обесточены потребители в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.

В целом потребление электроэнергии в Украине снизилось на 6,5% по сравнению с понедельником. Энергетики объясняют это изменением погодных условий и значительно более эффективной, чем вчера, работой бытовых солнечных электростанций.

Вместе с тем, в часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.

Сегодня Украина импортирует электроэнергию из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 2 199 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 581 МВт.