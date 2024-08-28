Мир Появилось новое видео горящей нефтебазы в роССии

2024-08-28 19:15

Речь идет о крупном нефтяном хранилище Росрезерва Атлас, которое находится в Каменском районе.

Российские власти подтвердили возникновение пожара на нефтебазе в Ростовской области. Соответствующее заявление обнародовал губернатор региона Василий Голубев в среду, 28 августа.

"В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном складе. Пострадавших нет. В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует", - заявил он.

Как пишут российские СМИ, речь идет о нефтехранилище Росрезерва Атлас.

Впервые об атаке беспилотников на область Голубев сообщил еще ночью. По его данным, налет БПЛА произошел около 3:00.

Тем временем в соцсетях появились новые видео пожара на нефтехранилище Атлас.

Также стало известно, что беспилотники атаковали емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич (Кировская область РФ). Жертв и возгорания якобы нет, утверждает губернатор Александр Соколов.

Напомним, 18 августа украинские беспилотники атаковали другую базу Росрезерва в Ростовской области - нефтехранилище Кавказ в Пролетарске. С момента атаки этот топливный склад горит уже 10 дней. Там периодически происходят мощные взрывы.