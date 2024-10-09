ВОЙНА В Украине В МИД сделали заявление по поводу роССийских наемников

2024-10-09 16:48

 

Выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, России обманом или принуждением направляет на войну против украинского народа, регулярно попадают в украинский плен.

Украина озабочена деятельностью РФ, направленной на расширение сфер влияния с использованием Африканского корпуса и аффилированных с ним террористических российских частных военных компаний на территории ряда государств Африки. Об этом во вторник, 8 октября, заявило МИД Украины.

"Российские наемники наносят непоправимый ущерб стабильности и безопасности стран Африканского континента, подпитывают внутренние противоречия и конфликты, приводят к увеличению человеческих потерь, занимаются незаконной добычей и экспроприацией ценных полезных ископаемых этих государств с целью финансирования захватнической войны РФ против Украины", - указывают украинские дипломаты.

Отмечается, что выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, России обманом или принуждением отправляют на войну против украинского народа, а те регулярно попадают в украинский плен.

В МИД обратились к таким иностранцам с призывом всеми способами избегать рядов российской армии, а в случае отправки на фронт при первой возможности воспользоваться проектом "Хочу жить", добровольно сложить оружие Силам обороны Украины и сохранить свою жизнь.

"Решительно осуждаем циничное использование Российской Федерацией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников, которых кремлевский режим использует как "пушечное мясо" в боях против Сил обороны Украины на территории нашего государства", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Там призвали правительства дружественных стран Африки и Ближнего Востока публично осудить такие действия России и принять все возможные меры, чтобы прекратить эту преступную практику.

Напомним, в наступлении на Харьковскую область российские захватчики привлекли африканский корпус наемников.

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