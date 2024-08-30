Мир Латвия рассматривает возможность введения срочной службы для женщин

2024-08-30 13:30

Латвия рассматривает возможность введения срочной службы для женщин. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает Delfi.



По словам Спрудса, такие изменения не будут немедленны и их планируют ввести до 2028 года.



"Конечно, это не произойдет сегодня или завтра. Однако до этого времени необходимо выполнить домашнее задание", - отметил он.



Министр обороны Латвии также подчеркнул, что в стране должна состояться начавшаяся публичная дискуссия.



"Это не только вопрос коалиции, это вопрос политических партий, парламента и всего общества", - добавил Спрудс.



Министр отметил, что в стране должна быть проведена подготовительная работа по обеспечению качества национальной обороны и удовлетворению потребностей солдат запаса. Он также добавил, что нужно подготовить соответствующее оснащение, в частности форму для женщин, оружие и оборудование.