ВОЙНА В Украине Сколько украинцев получило приговоры за уклонение от военной службы и как наказывают: озвучены цифры

2024-03-11 20:48

С начала войны в 2014 году в Украине зафиксировали 3746 приговоров за уклонение от военной службы. Треть из них приходится на прошлый год, когда к ответственности привлекли более тысячи уклонистов.

Однако только 60 из этих военнообязанных действительно отправили за решетку. Об этом свидетельствуют данные от сервиса Опендатабот.

Отмечается, что первый пик наказаний уклонистов в Украине произошел в 2015 году – было вынесено 1596 соответствующих приговоров.

В дальнейшем это количество постепенно спадало, достигнув восьми доведенных до конца дел в 2021-м. Однако уже в первый год полномасштабной войны таких дел увеличилось в 20 раз – до 220 приговоров.

"1274 приговора получили украинцы за уклонение от военной службы в 2023 году. 60 уголовных производств завершились реальным заключением", – говорится в публикации.

Там ссылаются на данные поисковика по судебному реестру "Бабуся", согласно которым, по статье 336 УКУ обвиняемые получили как условные, так и реальные сроки лишения свободы до пяти лет.

К примеру, в сентябре 2023-го военнообязанный прошел медкомиссию, получил повестку, но не пришел в пункт сбора. В результате он получил приговор о лишении свободы на три года.

В январе 2024 года уклонистам уже было вынесено 120 приговоров. Это 54% от общего количества судебных решений по этой статье за весь 2022 год (249 приговоров).

Ранее сообщалось, что житель Луцка Волынской области выиграл суд против районного ТЦК. Он добился отмены штрафа за якобы нарушение правил воинского учета.