ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, кого могут призвать на военную службу в июле: список

2024-07-02 19:15

Украинцам рассказали, кого могут призвать на военную службу в июле.

Об этом говорится в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, в Украине с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации, который усилил меры призыва. При этом некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от армии с 1 июля. Тех, у кого нет отсрочки или брони, могут мобилизовать.

В частности, отсрочка от мобилизации в 2024 году не предоставляется следующим категориям граждан:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, получающие второе, третье высшее образование;

лица, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно пригодный";

мужчины, которые во время повторной ВВК были признаны здоровыми.

А вот право на отсрочку по новому законодательству имеют следующие категории граждан: