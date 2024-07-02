ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, кого могут призвать на военную службу в июле: список

2024-07-02 19:15

 

Украинцам рассказали, кого могут призвать на военную службу в июле.

Об этом говорится в ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, в Украине с 18 мая начал действовать новый закон о мобилизации, который усилил меры призыва. При этом некоторые военнообязанные могут получить отсрочку от армии с 1 июля. Тех, у кого нет отсрочки или брони, могут мобилизовать.

В частности, отсрочка от мобилизации в 2024 году не предоставляется следующим категориям граждан:

  • студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, получающие второе, третье высшее образование;
  • лица, работающие на предприятиях, в учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица, имеющие статус "ограниченно пригодный";
  • мужчины, которые во время повторной ВВК были признаны здоровыми.

А вот право на отсрочку по новому законодательству имеют следующие категории граждан:

  • лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);
  • лица, которые были в плену (но они могут служить в Силах обороны по собственному желанию);
  • родители троих и более детей младше 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;
  • родители, названые родители и опекуны ребенка с инвалидностью;
  • родители – усыновители детей сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
  • родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;
  • матери-одиночки и отцы-одиночки;
  • ученые и учителя, преподаватели, работающие по меньшей мере на 0,75 ставки;
  • опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);
  • лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II группы и не имеют трудоспособной жены (супруга);
  • внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);
  • военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины;
  • усыновители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
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