Политика Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину – Bild

2024-10-13 15:30

 

Шольц "не дал положительного ответа" по просьбе разрешить наносить удары вглубь России.

Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в германской минобороны.

Отмечается, что у Германии осталось еще около 300 танков Leopard 2, а также БМП и гаубицы в неназванном количестве.

В то же время в Берлине не верят, что Украина в скором времени "сможет" провести контрнаступление.

Кроме того, во время последнего визита Зеленского в Берлин, кацлер Олаф Шольц "не дал положительного ответа" на просьбу разрешить наносить удары вглубь России и снабжение дальнобойных ракет Taurus, а также ускорить прием Украины в НАТО.

Несмотря на это, Шольц и не сказал категоричное "нет".

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что его государство планирует до конца года передать Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро. В него, в частности, войдут системы ПВО.

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