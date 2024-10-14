Жизнь Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь

2024-10-14 19:15

Украинцы могут оформить субсидию на оплату коммуналки по месту регистрации или фактического проживания.

Переселенцы, проживающие в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), это могут сделать на основании справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Для назначения жилищной субсидии предоставляются следующие документы:

заявление;

декларация;

договор аренды жилья (в случае проживания заявителя в арендуемом жилье);

копия договора о реструктуризации задолженности (при условии наличия задолженности и заключения договора);

справка внутренне перемещенного лица (в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства);

справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС).

Субсидию назначают только гражданам Украины. Для этого необходимо предъявить паспорт или временное удостоверение.

Как подать документы на субсидию

Подать документы на субсидию можно несколькими разными способами:

онлайн: через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія;

почтой: написав письмо в адрес органа Фонда;

лично: обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных громад.

Назначается субсидия на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи. Узнать, начислена ли субсидия, можно на веб-портале ПФУ в личном кабинете во вкладке "Мои сообщения".