Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь
2024-10-14 19:15
Украинцы могут оформить субсидию на оплату коммуналки по месту регистрации или фактического проживания.
Переселенцы, проживающие в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), это могут сделать на основании справки внутренне перемещенного лица.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Для назначения жилищной субсидии предоставляются следующие документы:
- заявление;
- декларация;
- договор аренды жилья (в случае проживания заявителя в арендуемом жилье);
- копия договора о реструктуризации задолженности (при условии наличия задолженности и заключения договора);
- справка внутренне перемещенного лица (в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства);
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС).
Субсидию назначают только гражданам Украины. Для этого необходимо предъявить паспорт или временное удостоверение.
Как подать документы на субсидию
Подать документы на субсидию можно несколькими разными способами:
- онлайн: через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія;
- почтой: написав письмо в адрес органа Фонда;
- лично: обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных громад.
Назначается субсидия на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи. Узнать, начислена ли субсидия, можно на веб-портале ПФУ в личном кабинете во вкладке "Мои сообщения".