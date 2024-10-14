Жизнь Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь

2024-10-14 19:15

 

Украинцы могут оформить субсидию на оплату коммуналки по месту регистрации или фактического проживания.

Переселенцы, проживающие в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), это могут сделать на основании справки внутренне перемещенного лица.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области. Для назначения жилищной субсидии предоставляются следующие документы:

  • заявление;
  • декларация;
  • договор аренды жилья (в случае проживания заявителя в арендуемом жилье);
  • копия договора о реструктуризации задолженности (при условии наличия задолженности и заключения договора);
  • справка внутренне перемещенного лица (в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства);
  • справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС).

Субсидию назначают только гражданам Украины. Для этого необходимо предъявить паспорт или временное удостоверение.

Как подать документы на субсидию

Подать документы на субсидию можно несколькими разными способами:

  • онлайн: через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія;
  • почтой: написав письмо в адрес органа Фонда;
  • лично: обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных громад.

Назначается субсидия на одного члена семьи, на чье имя оформлены коммунальные платежи. Узнать, начислена ли субсидия, можно на веб-портале ПФУ в личном кабинете во вкладке "Мои сообщения".

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине выводят из обращения некоторые купюры — что важно знать

2024-10-14 21:37

Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику в Украину – Bild

2024-10-13 15:30

Новые правила. Как изменится мобилизация в Украине и будет ли "экономичекая бронь"

2024-10-12 16:30

Китай сделал заявление о сотрудничестве с Украиной

2024-10-12 12:30

Еще новости в разделе "Жизнь"

В Украине выводят из обращения некоторые купюры — что важно знать

2024-10-14 21:37

Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь

2024-10-14 19:15

В Украину идут первые заморозки - стоит ли ждать почасовых отключений света

2024-10-14 14:31

Отопительный сезон 15 октября начнется не у всех: точный график включений по городам

2024-10-13 16:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

В Украине выводят из обращения некоторые купюры — что важно знать 2024-10-14 21:37
Переселенцам в Украине выплатят деньги на оплату коммуналки: как получить помощь 2024-10-14 19:15
В Украину идут первые заморозки - стоит ли ждать почасовых отключений света 2024-10-14 14:31
Отопительный сезон 15 октября начнется не у всех: точный график включений по городам 2024-10-13 16:30