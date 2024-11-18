Политика Bloomberg узнал, сколько военных может перебросить КНДР в роССию

2024-11-18 19:15

 

Северная Корея может перебросить до 100 000 военных для помощи России в войне против Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников, знакомых с соответствующими оценками стран G20, это возможно, если альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать углубляться.

Исходя из данных Bloomberg, такой шаг неизбежен, а военная поддержка такого масштаба (если она будет иметь место) скорее всего, будет осуществляться партиями, с ротацией войск, а не единовременно.
Как отмечается, решение Ким Чен Ына направить северокорейские войска для участия в борьбе России против Украины будет поднято на саммите G-20 в Бразилии на предстоящей неделе. В том числе канцлером Германии Олафом Шольцем во время его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Немецкие чиновники подчеркнули, что во вторник на встрече в Рио Шольц будет настаивать на том, чтобы китайский лидер использовал свое влияние на Россию и Северную Корею, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

При этом развертывание северокорейских войск показывает, что конфликт становится глобальным, и Шольцу и Си Цзиньпину нужно будет обсудить это новое измерение.
"В последние годы Си оказывает наибольшую поддержку Путину и Киму, рассматривая обоих лидеров как партнеров в борьбе с мировым порядком, возглавляемым США. Однако его правительство публично хранит молчание по поводу отправки северокорейских войск в Россию - признак того, что китайский президент может быть недоволен этим соглашением", - пишет издание.

В Bloomberg также отметили, что Северная Корея направила более 10 000 военнослужащих, чтобы сражаться вместе с армией Путина в Курской области, где украинские войска заняли часть приграничной территории. Взамен Россия предоставляет деньги и помогает КНДР наращивать военный потенциал.

Более того, Северная Корея помимо войск также отправила в Россию миллионы артиллерийских боеприпасов и другое оружие. Как сообщила The Financial Times, ссылаясь на украинскую разведку, Пхеньян поставил Москве ракеты дальнего радиуса действия и артиллерийские системы.

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