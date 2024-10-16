ВОЙНА В Украине В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции

2024-10-16 09:35

В Харькове задержали двух подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.

Отмечается, что двое парней в возрасте 14 и 16 лет подожгли трансформаторную подстанцию, расположенную в Харькове, в результате чего возник пожар.

По данным следствия, подростки действовали по указаниям, которые они получали от кураторов в одном из Телеграм-каналов. Обещанные деньги за проделанную работу несовершеннолетние так и не получили.



Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяется причастность подозреваемых к совершению других поджогов.



Юношам объявлено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.



Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.