В Харькове задержали подростков за поджог трансформаторной подстанции

В Харькове задержали двух подростков за попытку поджога трансформаторной подстанции. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.
Отмечается, что двое парней в возрасте 14 и 16 лет подожгли трансформаторную подстанцию, расположенную в Харькове, в результате чего возник пожар.
По данным следствия, подростки действовали по указаниям, которые они получали от кураторов в одном из Телеграм-каналов. Обещанные деньги за проделанную работу несовершеннолетние так и не получили.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяется причастность подозреваемых к совершению других поджогов.
Юношам объявлено подозрение в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.