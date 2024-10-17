ВОЙНА В Украине В СНБО не исключают, что с первыми морозами враг возобновит удары по энергетике

2024-10-17 11:34

Ращисты могут возобновить массированные обстрелы энергетики Украины. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, передает Интерфакс-Украина.



"С началом отопительного сезона можно ожидать массированные российские удары по энергетике", - заявил Литвиненко на открытии выставки Энергетика в промышленности-2024 в Киеве.



В то же время секретарь СНБО добавил, что во время полномасштабной войны украинская энергетика продемонстрировала способность реализовывать инновационные решения, а планы врага по уничтожению экономики Украины расстраиваются.



Как известно, в начале этого года Россия уже провела девять масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. 26 августа была зафиксирована мощная атака РФ. Это привело к существенному дефициту в энергосистеме.