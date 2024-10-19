Жизнь Стало известно, когда в Украине заработает электронный Кабинет пациента

2024-10-19 13:30

Министерство здравоохранения Украины планирует запустить Кабинет пациента до конца 2024 года.

Об этом сообщила Мария Карчевич, заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, в интервью LB.ua.

По словам Карчевич, запуск будет проходить в три этапа:

Альфа-тестирование для ограниченного количества пользователей (несколько сотен человек).

Бета-тестирование для большего количества зарегистрированных пользователей.

Полноценный запуск для всех желающих.

"Это наш самый сложный проект, так как он охватит миллионы пациентов. Он больше, чем ковид-сертификаты. Построить там поддержку, саппорт и прочее — сложно", — отметила Карчевич.

Заместитель министра сообщила, что разработка кабинета со стороны Минздрава завершена. Сейчас идет построение системы поддержки и последнее тестирование безопасности. Параллельно ведется разработка со стороны медицинских информационных систем (таких как Helsi, Доктор Елекс и другие) и приложения "Дія".

Пациенты смогут войти в свой медицинский кабинет через интерфейс медицинской системы или "Дію". На первом этапе пользователи смогут просматривать свои данные, вносить уточнения, менять семейного врача и видеть историю посещений.

На втором этапе планируется внедрение информирования пациентов о стоимости полученных услуг для государства. "Это хороший антикоррупционный момент", — подчеркнула Карчевич.

Минздрав также планирует внедрить систему уведомлений вне кабинета. Из-за высокой стоимости SMS-рассылок рассматриваются альтернативные каналы, такие как уведомления через "Дію" или мессенджеры вроде Viber и ни в коем случае не через Telegram.